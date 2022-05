Mattarella: “La libertà di stampa è il termometro della salute democratica” (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – “La Giornata mondiale della libertà dell’informazione indetta da Onu e Unesco si apre quest’anno con un bilancio purtroppo drammatico. Sono 24 i cronisti uccisi nel 2021 e quasi 500 gli imprigionati. Un dato destinato a salire con la guerra di aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, attualmente in corso. Su di essi intensa deve essere l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale”. Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa e Giornata della memoria dedicata ai giornalisti uccisi da mafie e terrorismo. “Si tratta di un prezzo altissimo pagato da chi è chiamato a onorare con coerenza la professione: essere ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – “La Giornata mondialedell’informazione indetta da Onu e Unesco si apre quest’anno con un bilancio purtroppo drammatico. Sono 24 i cronisti uccisi nel 2021 e quasi 500 gli imprigionati. Un dato destinato a salire con la guerra di aggressioneFederazione Russa all’Ucraina, attualmente in corso. Su di essi intensa deve essere l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale”. Lo afferma in una nota il presidenteRepubblica, Sergio, in occasioneGiornata mondialedie Giornatamemoria dedicata ai giornalisti uccisi da mafie e terrorismo. “Si tratta di un prezzo altissimo pagato da chi è chiamato a onorare con coerenza la professione: essere ...

Advertising

Ettore_Rosato : “Siamo al fianco al popolo ucraino, è in gioco il destino dell’Europa”. Assolutamente d’accordo con le parole del n… - RaiNews : Le parole del Capo dello Stato per l'anniversario della fondazione dell'esercito: 'Il mio grazie per la difesa cont… - Lopinionista : Mattarella: “La libertà di stampa è il termometro della salute democratica” - jadarf1 : RT @giandoserrao: #Mattarella: “L’indifferenza di fronte all’arbitrio e alla sopraffazione è il peggiore dei mali. In gioco non c’è solo la… - bundolo48 : RT @giandoserrao: #Mattarella: “L’indifferenza di fronte all’arbitrio e alla sopraffazione è il peggiore dei mali. In gioco non c’è solo la… -