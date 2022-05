Latina, spari in via Londra: fermato un 28enne accusato di tentato omicidio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Latina – Nella serata di lunedì, su disposizione della Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Latina, la Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con la Squadra Mobile di Caserta, ha dato esecuzione al provvedimento di fermo emesso nei confronti di un 28enne, indagato del tentato omicidio di un cittadino marocchino, commesso a Latina lo scorso 16 Aprile. Quel giorno, il 28enne esplodeva due colpi di pistola all’indirizzo della vittima, che veniva colpita all’addome, tanto che l’uomo, immediatamente soccorso, veniva sottoposto ad urgente intervento chirurgico ad esito del quale non risulta più in percolo di vita. Le indagini esperite nell’immediatezza dei fatti da questa Squadra Mobile su direzione della Procura della Repubblica di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022)– Nella serata di lunedì, su disposizione della Procura Della Repubblica presso il Tribunale di, la Squadra Mobile di, in collaborazione con la Squadra Mobile di Caserta, ha dato esecuzione al provvedimento di fermo emesso nei confronti di un, indagato deldi un cittadino marocchino, commesso alo scorso 16 Aprile. Quel giorno, ilesplodeva due colpi di pistola all’indirizzo della vittima, che veniva colpita all’addome, tanto che l’uomo, immediatamente soccorso, veniva sottoposto ad urgente intervento chirurgico ad esito del quale non risulta più in percolo di vita. Le indagini esperite nell’immediatezza dei fatti da questa Squadra Mobile su direzione della Procura della Repubblica di ...

