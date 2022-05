Formula 1 2022 in arrivo lo show di Miami (Di mercoledì 4 maggio 2022) A due passi dalle spiagge di Miami Beach e dalle paludi delle Everglades, i bolidi della Formula 1 sfrecceranno inaugurando un nuovo capitolo dell’agguerrito confronto tra i piloti del mondiale 2022. Ritroveremo la casa Red Bull con Max Verstappen e la Ferrari di Sergio Perez e Charles Leclerc, che proverà a riscattarsi dopo l’errore ad Imola. Una prestazione, quella delle Rosse, da dimenticare ad Imola, che ha permesso a Max Verstappen di accorciare il gap in classifica. Aspettiamo con grande attesa la rivincita di Miami. Un GP mai visto A Miami le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. Dopo le emozioni da cardiopalma in Emilia Romagna e un weekend di pausa, la Formula 1 sbarca negli Stati Uniti, precisamente nella calda e assolata Florida. Circuito nuovo di zecca e mai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 4 maggio 2022) A due passi dalle spiagge diBeach e dalle paludi delle Everglades, i bolidi della1 sfrecceranno inaugurando un nuovo capitolo dell’agguerrito confronto tra i piloti del mondiale. Ritroveremo la casa Red Bull con Max Verstappen e la Ferrari di Sergio Perez e Charles Leclerc, che proverà a riscattarsi dopo l’errore ad Imola. Una prestazione, quella delle Rosse, da dimenticare ad Imola, che ha permesso a Max Verstappen di accorciare il gap in classifica. Aspettiamo con grande attesa la rivincita di. Un GP mai visto Ale sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. Dopo le emozioni da cardiopalma in Emilia Romagna e un weekend di pausa, la1 sbarca negli Stati Uniti, precisamente nella calda e assolata Florida. Circuito nuovo di zecca e mai ...

