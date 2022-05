Empoli | Corsi | «Su Vicario Lazio e Fiorentina Il suo prossimo step…»

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il presidente dell’ha parlato del futuro di, finito nel mirino dellae dellaIl presidente dell’ha parlato del futuro di, finito nel mirino dellae della. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Toscana: LE PAROLE – «Quest’anno ha dimostrato di avere delle ottime doti, ma senza dubbio il meglio deve ancora venire per lui. Il suostep arriverà quando passerà in una squadra importante. Infatti è a quel punto avrà modo di misurarsi con addosso una maglia più pesante e sicuramente con responsabilità maggiori tra i pali. Oltre allaanche lalo sta ...

Advertising

sportli26181512 : Empoli, Corsi e il messaggio alla squadra: 'Ultime 3 gare sono un mini torneo. Fondamentali in chiave mercato': Il… - infoitsport : Corsi: «Empoli, soddisfatto! Ultime tre gare: richiesta chiara alla squadra» - internewsit : Corsi: «Empoli, soddisfatto! Ultime tre gare: richiesta chiara alla squadra» - - FcInterNewsit : Empoli, Corsi alla squadra: 'Ultime tre gare fondamentali, giocatele al meglio' - infoitsport : Empoli, il Presidente Corsi: 'Vicario farà il salto in una big' -

Commenta per primo Il messaggio lanciato dal presidente dell', alla squadra in vista di questo finale di campionato che vede i toscani già certamente salvi. FONDAMENTALI ANCHE PER IL MERCATO - 'Dico di giocare queste ultime tre partite, una sorta ...Commenta per primo Questo pomeriggio il presidente dell'Fabrizio, durante un collegamento con Radio Toscana , ha avuto modo di parlare di alcuni profili azzurri in ottica Fiorentina : dal Guglielmo Vicario , possibile sostituto di Terracciano ...Non ha dubbi Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, che a Radio Toscana ha parlato del futuro del portiere dei toscani, obiettivo di mercato della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni, una delle ...Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato del futuro di Vicario, finito nel mirino della Lazio e della Fiorentina. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Toscana: LE PAROLE – ...