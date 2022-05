Batte un record mondiale a 100 anni. E non è per la sua età... - l'incredibile primato

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Un uomo di oltre un secolo di vita ha battuto unentrando nel Guinness Worldcon undavvero incredibile. Riguarda la sua carriera lavorativa All’età di 15ha iniziato a lavorare per un’azienda tessile come assistente di spedizione e da allora non ha mai smesso. Un uomo brasiliano ha conquistato L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

playblog_it : ? La Top 10 della settimana: “Bridgerton” batte il record settimanale e “The Adam Project” scala la classifica dei… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #4maggio 2010 un quadro di Picasso, 'Nudo, foglie verdi e busto', batte il record mondiale alle aste ed è aggiudicat… - PetitaBebe : RT @kpopWorldItaly1: L'album 'IM HERO' di Lim Young Woong supera 1MLN di copie vendute su Hanteo e diventa il 1st million-seller album mai… - mariobianchi18 : Il #4maggio 2010 un quadro di Picasso, 'Nudo, foglie verdi e busto', batte il record mondiale alle aste ed è aggiud… - kpopWorldItaly1 : L'album 'IM HERO' di Lim Young Woong supera 1MLN di copie vendute su Hanteo e diventa il 1st million-seller album m… -

L'organizzazione del Guinness Worldha verificato con attenzione la sua carriera lavorativa e lo scorso 6 gennaio è arrivata la conferma dell'incredibile primato. La carriera lavorativa dell'...C'è qualcuno cheGael Monfils per 18 volte di fila. E' Novak Djokovic, il primo giocatore nell'era Open a ... Il suovittorie - sconfitte parla da solo: 0 - 18 contro Djokovic, 4 - 10 contro ...Ebbene si, Walter Orthmann, che oggi ha 100 anni, ha lavorato per la stessa azienda, la ReneauxView, per tutto questo tempo infrangendo il precedente record e finendo per surclassarlo sul famoso libro ...