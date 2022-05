Basket playoff Serie A1, ecco calendario e date: si comincia il 15 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un mese di fuoco. La stagione della Serie A1 di Basket 2021/2022 entra nel vivo: con l’inizio dei playoff comincia la corsa al trono d’Italia. La Lega ha diramato le date ed il calendario dei playoff: si comincia domenica 15 e lunedì 16 maggio con la disputa di gara 1 dei quarti di finale (al meglio delle 5 gare) per proseguire poi con gara 2 martedì 17 e mercoledì 18 maggio. Gara 3 si disputerà giovedì 19 e venerdì 20 con eventuale gara 4 sabato 21 e domenica 22 e gara 5 , se necessario, lunedì 23 e martedì 24 maggio. Le prime due partite si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate durante la stagione regolare, proseguendo poi sul campo delle peggio classificate per gara 3 ed ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un mese di fuoco. La stagione dellaA1 di2021/2022 entra nel vivo: con l’inizio deila corsa al trono d’Italia. La Lega ha diramato leed ildei: sidomenica 15 e lunedì 16con la disputa di gara 1 dei quarti di finale (al meglio delle 5 gare) per proseguire poi con gara 2 martedì 17 e mercoledì 18. Gara 3 si disputerà giovedì 19 e venerdì 20 con eventuale gara 4 sabato 21 e domenica 22 e gara 5 , se necessario, lunedì 23 e martedì 24. Le prime due partite si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate durante la stagione regolare, proseguendo poi sul campo delle peggio classificate per gara 3 ed ...

