Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri in atteggiamenti intimi con una donna

Mentre a Uomini e Donne nessuna delle dame del trono over sembra andargli bene, fuori dalla trasmissione Riccardo Guarnieri è stato avvistato con una donna proprio nel centro di Castellaneta, paese in provincia di Taranto, dove abita il cavaliere. Come spiegherà questa cosa alla redazione? Possibile che stia prendendo in giro tutti? Nel frattempo, anche la sua ex Ida Platano non è da meno, ed è stata filmata in un locale mentre baciava un uomo.

