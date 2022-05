Advertising

fisco24_info : Salone Risparmio: una settimana da apertura, 12.000 iscritti: Confermati gl iinterventi dei ministri Colao e Bonetti - anasfCF : Anche quest'anno saremo presenti al @salonerisparmio Scopri tutti i momenti che vedranno la partecipazione di… - Corriere : Che tipo di risparmiatore sei? Quanto sai di investimenti? Rispondi al nostro sondaggio - blackrockIT : SAVE THE DATE ??? dal 10 al 12 maggio saremo alla dodicesima edizione de Il Salone del Risparmio, per parlare di… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Che tipo di risparmiatore sei? Quanto ne sai di investimenti? Mettiti alla prova: il sondaggio… -

Ad una settimana dall'apertura deldelsono 12.000 gli iscritti all'appuntamnto. Confermati gli interventi del ministro Vittorio Colao, nella conferenza plenaria di apertura di martedì 10 maggio, della ministra Elena ...Grazie alla tecnologia Opel ecoFLEX, Corsa è dotata di tecnologia Start/Stop per ildi ... L'ultima generazione della piccola tedesca, che è stata presentata in anteprima mondiale al...MILANO, 03 MAG - Ad una settimana dall'apertura del Salone del Risparmio sono 12.000 gli iscritti all'appuntamnto. Confermati gli interventi del ministro Vittorio Colao, nella conferenza plenaria di ...Nella seconda parte della trasmissione torniamo a parlare di risparmio gestito in un nuovo percorso di avvicinamento al Salone del Risparmio, in programma dal 10 al 12 maggio prossimi e nel corso del ...