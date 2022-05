Manduria | incidente | autocarro contro albero | morto 61enne Un ferito

Advertising

lavocemanduria : Incidente stradale sulla Manduria San Pancrazio, due feriti - ledicoladelsud : Incidente stradale tra due vetture sulla SS7 nel territorio di San Pancrazio, sul posto inviate le squadre VVF di M… - lavocemanduria : L’appello di una vittima di incidente stradale: aiutatemi a trovare chi mi ha soccorso -

- Non è escluso che a provocare l'sia stata un'auto pirata, guidata, quindi, da qualcuno che non si è fermato a prestare soccorso. Saranno le indagini delle forze dell'ordine a ...È morto sul colpo nell'impatto tra il suo camion e grosso albero di ulivo. La vittima è un uomo di 65 anni di, in provincia di Taranto . Il gravissimostradale si è verificato poco dopo le 17 alla periferia della cittadina jonica. Per cause in corso di accertamento il 65enne ha perso il ...MANDURIA- Non è escluso che a provocare l’incidente sia stata un’auto pirata, guidata, quindi, da qualcuno che non si è fermato a prestare soccorso. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a ...È morto sul colpo nell'impatto tra il suo camion e grosso albero di ulivo. La vittima è un uomo di 65 anni di Manduria, in provincia di Taranto. Il gravissimo incidente stradale si è verificato poco ...