Draghi a Strasburgo rilancia l’Ue federata | guardando a Macron

(Di martedì 3 maggio 2022) Il premier si allinea al discorso che il presidente francese terrà il 9 maggio: federalismo pragmatico, tetto sui prezzi del gas, conferenza sulle spese militari. "Italia in prima linea nell’iniziativa diplomatica con la Russia”, nel giorno della telefonata tra il capo dell’Eliseo e Putin. Poi l’incontro con i deputati: M5s freddi, leghisti in fila per un selfie