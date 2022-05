Casco Moto: guida all’acquisto (Di martedì 3 maggio 2022) Quando si acquista un nuovo Casco per Moto è importante considerare vari fattori, non solo estetici. Numerosi sono infatti gli elementi da prendere in considerazione, dalla taglia ai materiali di costruzione... Leggi su today (Di martedì 3 maggio 2022) Quando si acquista un nuovoperè importante considerare vari fattori, non solo estetici. Numerosi sono infatti gli elementi da prendere in considerazione, dalla taglia ai materiali di costruzione...

Advertising

Anna26648966 : @NucioCN @DFianoli Permettimi… se vedo qualcuno che cammina col casco presumo abbia la moto poco distante. Sempre… - NucioCN : @DFianoli Ok quindi se lei vede in strada uno che cammina col casco da moto per paura di inciampare e cadere non pe… -