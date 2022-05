Bonus trasporti, in arrivo sconto sul biglietto dei mezzi (Di martedì 3 maggio 2022) ... metro e treni per motivi di studio e lavoro, e sarà necessario aspettare la pubblicazione del decreto Aiuti sulla Gazzetta Ufficiale e gli eventuali decreti attuativi dei ministeri interessati per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 maggio 2022) ... metro e treni per motivi di studio e lavoro, e sarà necessario aspettare la pubblicazione del decreto Aiuti sulla Gazzetta Ufficiale e gli eventuali decreti attuativi dei ministeri interessati per ...

Advertising

infoitinterno : Bonus trasporti, in arrivo sconto sul biglietto dei mezzi - qui_finanza : Bonus trasporti, in arrivo sconto sul biglietto dei mezzi - mitjia : Ci portano in guerra per mantenere lo stato di emergenza, dare i contentini e soggiogare la popolazione. Ma mandarl… - bkfrwnklin : @pietroraffa Il presidente di un governo che va avanti a fare bonus una tantum (bonus energia, bonus trasporti, etc… - scuolainforma : Bonus trasporti, in arrivo sconti sull’abbonamento di bus e metro -