Bayern Monaco, Hoeness annuncia: «Lewandowski resta al 100%» (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente onorario del Bayern Monaco Hoeness ha parlato delle voci sul futuro di Lewandowski Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, in un intervista a BR ha parlato delle voci sul futuro di Robert Lewandowski che lo vorrebbero lontano dal club bavarese a fine stagione. LA SMENTITA – «Non vedo dove siano i dubbi, io non ne ho. Credo al 100% che Lewandowski resterà al Bayern Monaco. Ha un contratto fino al 2023 e giocherà per il Bayern anche nella prossima stagione, è davvero così semplice questa situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

