Ucraina, Kuleba: evacuazione civili a Mariupol è molto fragile (Di lunedì 2 maggio 2022) L'evacuazione dei civili da Mariupol, in corso, è "molto fragile" e "potrebbe crollare in qualsiasi momento": lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba durante una conferenza ...

