Ucraina | Conte “L’Italia parli con gli alleati | non sia solo comparsa”

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo il dovere di parlare ai nostri alleati e non recitare un ruolo da comparsa". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Metropolis. "L'Italia può avere un ruolo importante in questo per la sua vocazione pacifista e al dialogo, chiedo a Draghi di assumere tutte le iniziative per questo", ha aggiunto."Dopo due mesi di un conflitto bellico che si sta evolvendo, è giusto che il presidente del Consiglio venga a riferire in Parlamento. Questa è la differenza tra una democrazia e un sistema autarchico, la nostra caratteristica è che con i presidi di democrazia legittimamente un premier espone l'indirizzo politico che porta nei consessi internazionali. Dopo due mesi dobbiamo iniziare a discutere l'indirizzo e l'obiettivo politico – ha sottolineato Conte -. La stragrande ...

