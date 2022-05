Riparte oggi il servizio sulle linee ex CTP

(Di lunedì 2 maggio 2022) Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, lo scorso venerdì ha annunciato tramite la sua pagina Facebook che “con le firme degli ultimi assunti che si stanno effettuando, si completa il grande lavoro fatto per la ripresa dei servizi ex CTP. – Dichiara altresì che si sono salvati di tutti i dipendenti. Grazie ad un Il Blog di Giò.

matteorenzi : Le elezioni francesi di oggi sono decisive. Se vince Le Pen, l’Europa salta. Se vince Macron, l’Europa riparte. Noi… - yunijewels : RT @paoloigna1: Tra poco con @donabianchi1 a #LineaBlu, le anticipazioni di oggi sabato 30 aprile: la nuova stagione di Donatella Bianchi r… - Valenti37659542 : RT @parkinglots133: buona fortuna a questo tatino qui che oggi riparte per lavoro ?? @turbojr_ - parkinglots133 : buona fortuna a questo tatino qui che oggi riparte per lavoro ?? @turbojr_ - infoitinterno : Assisi riparte tra rose e navette Oggi i sindacati -

LA NAZIONE

... "Il mio primo maggio inizia sotto palco con i miei amici, proprio lì dovein migliaia si ... 20.11 Sicon La Rappresentante di Lista "Pensate a quando siete stati discriminati e offesi" ...Finalmente sicon i concerti e gli eventi. Tu hai sofferto particolarmente questo periodo ...se mi invitassero, rifiuterei subito. Situazione social in Italia Purtroppo i social network ... Assisi riparte tra rose e navette Oggi i sindacati Concertone Primo Maggio, i Coma Cose: "Si riparte". Le Vibrazioni: "Qui per un messaggio di pace" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...C’è un lavoro dispendioso dei centrocampisti, non era facile ripartire bene negli spazi, fortunatamente li abbiamo recuperati tutti. Gli esterni devono attaccare la profondità in anticipo, ...