Lazio, testa alla Sampdoria: Sarri aspetta Pedro (Di lunedì 2 maggio 2022) FORMELLO - Tutti in campo nel pomeriggio. La Lazio si ritrova agli ordini di Maurizio Sarri dopo il giorno di riposo concesso. Relax completo per i giocatori, che ne hanno approfittato per passare il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 maggio 2022) FORMELLO - Tutti in campo nel pomeriggio. Lasi ritrova agli ordini di Mauriziodopo il giorno di riposo concesso. Relax completo per i giocatori, che ne hanno approfittato per passare il ...

Lazio, testa alla Sampdoria: Sarri aspetta Pedro La Lazio ora è quinta con gli stessi punti della Roma. Sarri aspetta Pedro, ancora out per un problema muscolare al polpaccio. Prova il recupero per la prossima partita, serve il suo aiuto per il ...