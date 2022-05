(Di lunedì 2 maggio 2022)(ITALPRESS) – Splendida notizia in casa. La società rossoblù fa sapere in una nota che “nella giornata di oggi Sinisaè statoSant’Orsola, in buone condizioni generali”. Lo scorso 26 marzoaveva annunciato in una conferenza stampa che, a distanza di due anni e mezzo dalla prima diagnosi sulla leucemia, si sarebbe dovuto ricoverare davanti al rischio di una ricaduta. In queste settimane il tecnico serbo ha seguito a distanza il, affidando il lavoro sul campo ai fidati collaboratori De Leo e Tanjga, e durante la sua assenza i rossoblù hanno colto le preziose vittorie su Sampdoria e Inter e i pareggi contro Milan, Juve, Udinese e Roma. E proprio il giorno dopo il successo sui nerazzurri, la squadra si è ...

vivereitalia : Il Bologna riabbraccia Mihajlovic, dimesso dall'ospedale - infoitsport : Il Bologna riabbraccia Mihajlovic, dimesso dall'ospedale - LaNotifica : Il Bologna riabbraccia Mihajlovic, dimesso dall’ospedale - messina_oggi : Il Bologna riabbraccia Mihajlovic, dimesso dall’ospedaleBOLOGNA (ITALPRESS) - Splendida notizia in casa Bologna. - IlModeratoreWeb : Il Bologna riabbraccia Mihajlovic, dimesso dall’ospedale - -

Il Tempo

" Splendida notizia in casa. La società rossoblù fa sapere in una nota che "nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'Ospedale Sant'Orsola, in buone condizioni generali". Lo scorso 26 marzo Mihajlovic ......StadiumAlessandro Del Piero dopo 10 anni. L'ex capitano dei bianconeri è in tribuna a Torino per assistere al match di campionato tra la squadra di Massimiliano Allegri e il: è ... Il Bologna riabbraccia Mihajlovic, dimesso dall’ospedale BOLOGNA (ITALPRESS) – Splendida notizia in casa Bologna. La società rossoblù fa sapere in una nota che “nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone ...Non solo i recuperi della 20ma giornata. Di seguito le novità in arrivo da campi, conferenze stampa e quotidiano in chiave fantacalcio tra infortuni, rientri e possibili cambi di formazione. Qui le ...