Domenico Natale, morto a 20 anni: il medico scambiò il tumore con una frattura (Di lunedì 2 maggio 2022) A quasi dieci anni dalla vicenda, il chirurgo ortopedico romano Felice Carsillo, dottore che sbagliò la diagnosi a Domenico Natale, causandone la morte per un tumore osseo non riconosciuto, è stato condannato per omicidio colposo. Vi raccomandiamo... Oblio oncologico: la lotta di Carolina Marconi in difesa di chi è guarito da un tumore Ospite a Verissimo, ha raccontato il difficile percorso nella malattia e il grande rammarico quando ha scoperto che il suo desiderio di maternità ... Arriva le sentenza definitiva della Cassazione a proposito del caso di Domenico Natale. La storia risale al 2013, quando l’appena ventenne si era presentato il 4 maggio alla casa ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 2 maggio 2022) A quasi diecidalla vicenda, il chirurgo ortopedico romano Felice Carsillo, dottore che sbagliò la diagnosi a, causandone la morte per unosseo non riconosciuto, è stato condannato per omicidio colposo. Vi raccomandiamo... Oblio oncologico: la lotta di Carolina Marconi in difesa di chi è guarito da unOspite a Verissimo, ha raccontato il difficile percorso nella malattia e il grande rammarico quando ha scoperto che il suo desiderio di maternità ... Arriva le sentenza definitiva della Cassazione a proposito del caso di. La storia risale al 2013, quando l’appena ventenne si era presentato il 4 maggio alla casa ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Domenico Natale è morto diciassette mesi dopo, tra l'amore della famiglia che non lo ha mai lasciato solo - fanpage : Domenico Natale è morto diciassette mesi dopo, tra l'amore della famiglia che non lo ha mai lasciato solo - domenico_damore : RT @CrazyItalianPol: La faccia di Lavrov come uno che ha ricevuto un maglione di merda a Natale -