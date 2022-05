DIRETTA Atalanta-Salernitana | segui la partita LIVE

(Di lunedì 2 maggio 2022) Alle 20.45 spazio al posticipo del Monday night di Serie A. Scendono in campo l’di Gasperini e ladi Nicola. Si scende in campo per provare a portare a casa tre punti, soprattutto quando in questa fase della stagione c’è ancora un obiettivo concreto da portare a casa. Ne sa qualcosa la, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

webecodibergamo : Atalanta- Salernitana in campo alle 20.45. Con Muriel e Zapata c’è Boga - Diretta - sportli26181512 : Atalanta-Salernitana, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La squadra di Gasperini vuole prosegu… - granatissimi : LIVE | Atalanta-Salernitana, la diretta web del match - ottopagine : LIVE | Atalanta-Salernitana, la diretta web del match #Salerno - Ftbnews24 : Atalanta - Salernitana, ecco dove seguire la partita ?? -

SALERNITANA: GLI ALLENATORI Intrigante nelladiSalernitana sarà anche il confronto fra i due allenatori Gian Piero Gasperini e Davide Nicola, che di "miracoli" ...- Salernitana, dove vederla in tv e in streaming La gara trae Salernitana sarà trasmessa in televisione alle 20.45, in, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; l'...Atalanta - Salernitana è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2021/2022. La partita è in programma il giorno 2 maggio alle ore 20:45 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Salernitana di Nicola in tempo reale L’Atalanta riceve la Salernitana nel monday night che chiude la 35esima ...