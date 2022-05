Monopoli-Picerno 1-1 | Borrelli porta Colombo al secondo turno dei play-off di Serie C

MonopoliCalcio : È FINITAAAAAAAAAAAAAAAA Per la prima volta nella storia il Monopoli accede al secondo turno dei playoff ?? Mercol… - sportface2016 : Play-off #SerieC 2021/2022: il #Monopoli pareggia col #Picerno 1-1 e passa al turno successivo - ftg_soccer : GOAL! Picerno in Italy Serie C Play-offs Monopoli 0-1 Picerno - PEFIORENTINA : SERIE C Playoffs Half Time Group A Juve U23 0 Piacenza 0 Group B Gubbio 0 Lucchese 0 Group C Foggia 0… - ew_pio : RT @MonopoliCalcio: BUONGIORNO POPOLO BIANCOVERDE ???? PLAYOFF DAY ?? ?? 1° turno playoff ?? AZ Picerno ??? 'Vito Simone Veneziani'- Monopoli… -

BariToday

Foggia - Turris 2 - 0,- Az1 - 1, Virtus Francavilla Fontana - Monterosi 2 - 2. Con questi risultati le tre squadre pugliesi si qualificano per il secondo turno dei playoff di serie C. girone C. Mercoledì ...Di seguito il tabellone del girone C (In aggiornamento): PRIMO TURNO GIRONE C 5)vs 10)1 - 1 6) Virtus Francavilla vs 9) Monterosi 2 - 2 7) Foggia vs 8) Turris 2 - 0 SECONDO TURNO ... Playoff Serie C, Monopoli-Picerno: i convocati dei biancoverdi Gara molto intensa a Monopoli tra Monopoli e Picerno che termina con un pareggio per 1-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, soprattutto a metà gara e nel finale, molto concitato. A ...Foggia-Turris 2-0, Monopoli-Az Picerno 1-1, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi 2-2. Con questi risultati le tre squadre pugliesi si qualificano per il secondo turno dei playoff di serie C. girone C.