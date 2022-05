Alessandra Celentano esagera con Veronica Peparini che le dice: “Questo non te lo permetto …”, gelo in studio (Di domenica 1 maggio 2022) Nella serata di ieri, sabato 30 aprile 2022 è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e sembra che sia accaduto praticamente di tutto. Ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra due professori o meglio professoresse. Si tratta di Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Le due collaborano nel programma da tantissimi anni ma pare che adesso non riescano più a capirsi. La conclusione è la seguente, ovvero che le due finiscono per litigare anche in modo piuttosto pesante. Ieri sera però, i toni sono stati piuttosto duri e la maestra di danza classica sarebbe finita per offendere la collega in modo piuttosto pesante. Ma cosa è accaduto? Procediamo con ordine. Amici, scontro acceso tra Alessandra Celentano e Veronica ... Leggi su baritalianews (Di domenica 1 maggio 2022) Nella serata di ieri, sabato 30 aprile 2022 è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e sembra che sia accaduto praticamente di tutto. Ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra due professori o meglio professoresse. Si tratta di. Le due collaborano nel programma da tantissimi anni ma pare che adesso non riescano più a capirsi. La conclusione è la seguente, ovvero che le due finiscono per litigare anche in modo piuttosto pesante. Ieri sera però, i toni sono stati piuttosto duri e la maestra di danza classica sarebbe finita per offendere la collega in modo piuttosto pesante. Ma cosa è accaduto? Procediamo con ordine. Amici, scontro acceso tra...

onlymytears__ : RT @salcicetta: alessandra celentano grandissima maleducata. non esiste che dica ad una sua collega che in poche parole non ne capisce un c… - nocchi_rita : RT @Evelin05508022: @Ele_125 Anche io. Molto. Maria avrebbe dovuto chiedere ad Alessandra di scusarsi. Ma c’è sempre qualcosa di strano in… - iamladyM_96 : RT @salcicetta: alessandra celentano grandissima maleducata. non esiste che dica ad una sua collega che in poche parole non ne capisce un c… - azwegna : RT @salcicetta: alessandra celentano grandissima maleducata. non esiste che dica ad una sua collega che in poche parole non ne capisce un c… - silthesunflower : RT @salcicetta: alessandra celentano grandissima maleducata. non esiste che dica ad una sua collega che in poche parole non ne capisce un c… -