Ultime Notizie Roma del 05-04-2022 ore 11 | 10

(Di martedì 5 aprile 2022)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto da Francesco Vitale per la giornata di oggi sono previsti in Ucraina 7 corridoio militari compresa la città assediata Mario pollo non c’ha la vice prima ministra Irina vere su su telegram il percorso da Mario Pole diretto a Gorizia con mezzi propri spiega avere School che precisando che le forze russe nonostante le promesse Non consentono a nessuna di recarsi a Mario per Inoltre gli occupanti hanno bloccato a mangus i rappresentanti del comitato internazionale della Croce Rossa dopo i negoziati sono stati rilasciati notte invitati a zaporizzja gli altri sei corridoi sono da berdiansk a zaporizzja con mezzi propri da Thomas zaporizzja mentre la parte orientale della Severo donix a barmouth da Liscate a Belmonte da Parma a Bar Motta del villaggio di Ghost a baghouz l’esercito ucraino afferma che bombe a grappolo vietate ...