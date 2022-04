Corea del Nord “Pronti a spazzare via il vostro esercito” (Di martedì 5 aprile 2022) Kim Yo-jong, sorella del leader supremo della Corea del Nord Kim Jong-un, minaccia il Sud e in particolare Seul, sostenendo di essere Pronti a reagire attraverso armi nucleari in caso di “attacco preventivo”. Questo è stato il commento della Corea del Nord al discorso del capo della Difesa del Sud. Il discorso di Kim Yo-jong e la risposta della Corea del Nord Suh Wook aveva precedentemente dichiarato alcune informazioni riguardo le caratteristiche delle proprie forze armate, affermando che l’esercito sudCoreano possiede “la capacità di colpire con precisione e rapidamente qualsiasi obiettivo in Corea del Nord, in caso di segnali evidenti di lancio di missili”. La Corea del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 aprile 2022) Kim Yo-jong, sorella del leader supremo delladelKim Jong-un, minaccia il Sud e in particolare Seul, sostenendo di esserea reagire attraverso armi nucleari in caso di “attacco preventivo”. Questo è stato il commento delladelal discorso del capo della Difesa del Sud. Il discorso di Kim Yo-jong e la risposta delladelSuh Wook aveva precedentemente dichiarato alcune informazioni riguardo le caratteristiche delle proprie forze armate, affermando che l’sudno possiede “la capacità di colpire con precisione e rapidamente qualsiasi obiettivo indel, in caso di segnali evidenti di lancio di missili”. Ladel ...

