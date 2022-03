Wefox, ok di Ivass per operare in Italia nel ramo auto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il brand insurtech Wefox inizia un percorso di distribuzione di polizze auto in Italia. La società tedesca – come spiega MF-Milano Finanza – ha ottenuto il via libera dell’Ivass per vendere i suoi prodotti in libera prestazione di servizio. La distribuzione avverrà sia tramite la piattaforma digitale della società sia tramite accordi con broker, a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il brand insurtechinizia un percorso di distribuzione di polizzein. La società tedesca – come spiega MF-Milano Finanza – ha ottenuto il via libera dell’per vendere i suoi prodotti in libera prestazione di servizio. La distribuzione avverrà sia tramite la piattaforma digitale della società sia tramite accordi con broker, a L'articolo

Il colosso assicurativo insurtech Wefox inizia a distribuire polizze auto in Italia. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza l'unicorno tedesco ha ottenuto il via libera dell'Ivass ...