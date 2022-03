Udienza Generale 2 marzo | Papa Francesco | “Preghiera e digiuno per la pace in Ucraina”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso dell’del 2, Mercoledì delle Ceneri,rivolge la sua supplica diper il popolo ucraino. Ringraziando tutti coloro che accolgono le persone in fuga dalla guerra, pensa anche a tutti gli anziani che soffrono e sono nel “sotto terra per difendersi“. L‘di mercoledì 2è quella che apre ufficialmente il tempo di Quaresima, che prende avvio proprio oggi con il Mercoledì delle Ceneri. In questa giornata particolareaffronta una catechesi incentrata sull’importanza del dialogo tra giovani e anziani; ma il Pontefice non dimentica di rivolgere il suo pensiero, ancora una volta, al popolo ucraino. Nei saluti dopo la catechesi, ...

Il Papa, nell', ha ringraziato i polacchi: "Voi, per primi, avete sostenuto l'Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. ...In concomitanza con la guerra in corso in Ucraina, Papa Francesco nell'ultimaha voluto estendere la stessa proposta a tutto il mondo, dedicandola alla pace . Ma che c'entra il ...All’udienza generale una delegazione dell’Istituto Salesiano di Venezia ha incontrato il pontefice. Dai ragazzi una bandiera con un messaggio di pace ROMA. Il Papa, alla fine dell'udienza ...Il Papa, nell'udienza generale, ha ringraziato i polacchi: "Voi, per primi, avete sostenuto l'Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano d ...