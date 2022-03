Ucraina | Yarmolenko ai calciatori russi ' ora mostrate carattere'

Advertising

"Adesso è il momento di mostrare carattere. Non sui social, ma nella vita reale". Andriy, nazionale ucraino che gioca nel West Ham, su twitter ha inviato un accorato messaggio ai ...ll'... Moyes spiega l'assenza del nazionale ucraino nell'ultima partita contro il Wolverhampton: 'mi ha chiesto di non giocare per la guerra in'.ROMA, 02 MAR - "Adesso è il momento di mostrare carattere. Non sui social, ma nella vita reale". Andriy Yarmolenko, nazionale ucraino che gioca nel West Ham, su twitter ha inviato un accorato messaggi ...Il West Ham ieri ha battuto 1-0 il Wolverhampton senza Andriy Yarmolenko. A spiegare l'assenza dell'attaccante ucraino è stato lo stesso allenatore ...