Spazio | Samantha non sarà più comandante della Iss

Samantha Cristoforetti non sarà più comandante della Stazione Spaziale Internazionale. L'Agenzia Spaziale Europea ha annunciato di avere rivisto il piano di volo della missione che vedeva l'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti diventare comandante della Iss ma alla nostra astronauta dei record è stato comunque assegnato il ruolo di leader dell'Equipaggio 4 (Dragon Crew 4) e Samantha sarà alla guida anche del segmento orbitale degli Stati Uniti (Usos) che "comprende i moduli e i componenti della Stazione Spaziale statunitensi, europei, giapponesi e canadesi". In uno statement sul suo sito istituzionale, l'Esa ha ricordato che "nel maggio 2021 era stato annunciato che l'astronauta ...

