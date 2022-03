Sottopasso via Trasimeno, arrivano le prime multe (Di mercoledì 2 marzo 2022) polizia municipale Scooteristi distratti e motociclisti di fretta sono stati stangati. Sono arrivate infatti le prime multe al Sottopasso che collega via Trasimeno a viale Mecenate che da fine gennaio ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) polizia municipale Scooteristi distratti e motociclisti di fretta sono stati stangati. Sono arrivate infatti lealche collega viaa viale Mecenate che da fine gennaio ...

Advertising

PPPasolini100 : RT @matteolepore: Una bella notizia. Abbiamo riaperto il sottopasso di via Rizzoli dopo importanti lavori di ristrutturazione da parte del… - maura_locantore : RT @matteolepore: Una bella notizia. Abbiamo riaperto il sottopasso di via Rizzoli dopo importanti lavori di ristrutturazione da parte del… - susibologna : RT @matteolepore: Una bella notizia. Abbiamo riaperto il sottopasso di via Rizzoli dopo importanti lavori di ristrutturazione da parte del… - daniyyel992 : RT @PalermoToday: Incidente in viale Regione: un'auto si ribalta nel sottopasso e il traffico va in tilt - Man115tn1 : RT @PalermoToday: Incidente in viale Regione: un'auto si ribalta nel sottopasso e il traffico va in tilt -

Ultime Notizie dalla rete : Sottopasso via Sottopasso via Trasimeno, arrivano le prime multe polizia municipale Scooteristi distratti e motociclisti di fretta sono stati stangati. Sono arrivate infatti le prime multe al sottopasso che collega via Trasimeno a viale Mecenate che da fine gennaio è destinato solo a pedoni e biciclette. Da un mese off limits a moto e motorini, come si sono comportati i cittadini in questo ...

Camminate per la pace in tutta la provincia, in solidarietà al popolo ucraino La partenza è alle 18 dalla panchina dedicata a Fabrizio Matteucci in Darsena; l'arrivo in piazza del Popolo, lungo il percorso del sottopasso, di viale Farini e di via Diaz. L'appuntamento è ...

Riapre il sottopasso di via Rizzoli: eccolo dopo la ristutturazione, trasformato in uno spazio artistico BolognaToday Sottopasso via Trasimeno, arrivano le prime multe Da un mese è off limits a moto e motorini, resta la viabilità ciclabile e pedonale. Ma c'è chi non rispetta il divieto ...

Nuovo sottopasso dell’autostrada A11 Tobbiana e Casale collegate con Iolo Entro metà marzo sarà inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso dell’autostrada A11 che collegherà le frazioni di Tobbiana e Casale con Iolo. A realizzarlo è stato il Consorzio di Tobbiana n ...

polizia municipale Scooteristi distratti e motociclisti di fretta sono stati stangati. Sono arrivate infatti le prime multe alche collegaTrasimeno a viale Mecenate che da fine gennaio è destinato solo a pedoni e biciclette. Da un mese off limits a moto e motorini, come si sono comportati i cittadini in questo ...La partenza è alle 18 dalla panchina dedicata a Fabrizio Matteucci in Darsena; l'arrivo in piazza del Popolo, lungo il percorso del, di viale Farini e diDiaz. L'appuntamento è ...Da un mese è off limits a moto e motorini, resta la viabilità ciclabile e pedonale. Ma c'è chi non rispetta il divieto ...Entro metà marzo sarà inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso dell’autostrada A11 che collegherà le frazioni di Tobbiana e Casale con Iolo. A realizzarlo è stato il Consorzio di Tobbiana n ...