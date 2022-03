Russia-Ucraina, parla Tina: “Io resto qui con i miei genitori e mio fratello” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tina ha 22 anni ed è una ragazza di Kiev, che studia all’Università di Pisa. Ora è in Ucraina con la famiglia. Quando dieci giorni fa è tornata a casa per visitare la famiglia, la guerra è scoppiata, stravolgendo ogni piano. Suo padre, un medico di Kiev, voleva subito farla tornare indietro, verso la Polonia. Lei ha detto no: resterà in Ucraina con i genitori e con suo fratello, a fare la traduttrice. Ucraina: la storia di Tina che resiste Si chiama Tina Bushuieva, ed è nata da un’agiata famiglia della capitale Ucraina. Sin da giovanissima si è appassionata alla cultura e alla lingua italiana, tanto che una volta messa davanti alla scelta universitaria, si è recata all’Università di Pisa per espandere la sua passione. Ora sta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)ha 22 anni ed è una ragazza di Kiev, che studia all’Università di Pisa. Ora è incon la famiglia. Quando dieci giorni fa è tornata a casa per visitare la famiglia, la guerra è scoppiata, stravolgendo ogni piano. Suo padre, un medico di Kiev, voleva subito farla tornare indietro, verso la Polonia. Lei ha detto no: resterà incon ie con suo, a fare la traduttrice.: la storia diche resiste Si chiamaBushuieva, ed è nata da un’agiata famiglia della capitale. Sin da giovanissima si è appassionata alla cultura e alla lingua italiana, tanto che una volta messa davanti alla scelta universitaria, si è recata all’Università di Pisa per espandere la sua passione. Ora sta ...

