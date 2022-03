Renica avvisa il Napoli | “Attento a Leao | è migliore di Mbappé Vi spiego”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 2 marzo 2022)-Milan sfida scudetto e dalle grandi emozioni. La gara si gioca domenica 6 marzo 2022 alle 20.45 allo stadio Armando Maradona, ma la lunga vigilia è già cominciata.e Milan sono appaiate al primo posto in classifica a 57 punti con l’Inter che segue a 55 punti, ma ha una gara da recuperare col Bologna. Ilha vinto il match di andata a San Siro in un periodo molto complicato, ora dovrà cercare un’altra vittoria per restare in vetta. Non sarà facile contro il Milan di Pioli, che nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, è sempre una squadra da temere. In questa stagione è emerso anche il talento di Rafaelcheaccosta addirittura a. Il giocatore portoghese nella stagione 2021/22 ancora in corso, ha segnato già 11 gol e messo a referto 6 ...