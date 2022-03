Oscar 2022, da Drive My Car a Dune: i film in concorso su Sky Cinema (Di mercoledì 2 marzo 2022) In attesa della 94ª cerimonia di premiazione degli Academy Awards, in diretta su Sky nella notte tra il 27 e il 28 marzo, arrivano su Sky Cinema i film candidati agli Oscar 2022, da La persona peggiore del mondo a Drive My Car e Dune Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar: la cerimonia di premiazione della 94ª edizione degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta su Sky nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo dalle 00.15. Inoltre, per celebrare questo attesissimo appuntamento e accompagnare gli spettatori attraverso il meglio della Cinematografia da Oscar, da sabato 19 a giovedì 31 marzo si accenderà il canale Sky Cinema Oscar (canale 303), con oltre 100 titoli ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) In attesa della 94ª cerimonia di premiazione degli Academy Awards, in diretta su Sky nella notte tra il 27 e il 28 marzo, arrivano su Skycandidati agli, da La persona peggiore del mondo aMy Car eAnche quest’anno Skyè la casa degli: la cerimonia di premiazione della 94ª edizione degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta su Sky nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo dalle 00.15. Inoltre, per celebrare questo attesissimo appuntamento e accompagnare gli spettatori attraverso il meglio dellatografia da, da sabato 19 a giovedì 31 marzo si accenderà il canale Sky(canale 303), con oltre 100 titoli ...

