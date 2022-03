Mosca, arrestati e portati in cella 5 bambini: deponevano fiori davanti all'ambasciata ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Cinque bambini russi fermati dalla polizia e portati in cella ieri a Mosca mentre, insieme alle mamme, deponevano dei mazzi di fiori davanti all'ambasciata ucraina mostrando cartelli contro... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 2 marzo 2022) Cinquerussi fermati dalla polizia einieri amentre, insieme alle mamme,dei mazzi diall'mostrando cartelli contro...

