Mengo | dal 5 al 9 luglio torna il festival

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mengo dal

fabri fibra Finalmente annunciate le date del MEN/GO MUSIC FEST: la rassegna torna per la 18° edizione al Parco Il Prato,5 al 9 luglio 2022. Un annuncio che Arezzo aspettava da tempo, per l'evento clou dell'estate in città. Insieme all'annuncio delle date, il nome del primo headliner confermato : durante la serata ...Ecco tutte le date del tour: 09 luglio 2022 Arezzo -Music Fest Posto Unico 23,00 10 luglio ... Caos arriva a 20 anni di distanzaprimo album, Turbe Giovanili (2002) , che nel 2004 fu seguito ...Arezzo, 2 marzo 2022 - Finalmente annunciate le date del MEN/GO MUSIC FEST: la rassegna torna per la 18° edizione al Parco Il Prato, dal 5 al 9 luglio 2022. Un annuncio che Arezzo aspettava da tempo, ...Finalmente annunciate le date del Mengo Music Fest, la rassegna torna per la 18° edizione al Parco Il Prato, dal 5 al 9 luglio 2022. Un annuncio che Arezzo aspettava da tempo, per l’evento clou dell’e ...