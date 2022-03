Il Teatro Spazio 18b rende omaggio a Monica Vitti e alle donne con “Lei e’ Monica” (Di mercoledì 2 marzo 2022) 8 marzo 2022 LEI è Monica… Un reading performato Con Monica Belardinelli, Sara Meoni e Veronica Rivolta Regia Jacopo Bezzi Martedì 8 marzo ore 18,30 Teatro Spazio 18B-Roma L’8 marzo il Teatro Spazio 18b offre un omaggio alla figura femminile e in particolare a una grande donna, un’immensa e indimenticabile attrice recentemente scomparsa, Monica Vitti, con LEI E’ Monica… un reading performato con Monica Belardinelli, Sara Meoni, Veronica Rivolta e la regia di Jacopo Bezzi. Un ricordo al femminile, un pensiero alla vita e ai personaggi di Monica Vitti tra cinema e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022) 8 marzo 2022 LEI è… Un reading performato ConBelardinelli, Sara Meoni e Veronica Rivolta Regia Jacopo Bezzi Martedì 8 marzo ore 18,3018B-Roma L’8 marzo il18b offre unalla figura femminile e in particolare a una grande donna, un’immensa e indimenticabile attrice recentemente scomparsa,, con LEI E’… un reading performato conBelardinelli, Sara Meoni, Veronica Rivolta e la regia di Jacopo Bezzi. Un ricordo al femminile, un pensiero alla vita e ai personaggi ditra cinema e ...

