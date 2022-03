Highlights Milan-Inter 0-0 | Coppa Italia semifinale andata VIDEO

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ildelle azioni salienti di, match valevole per l’delle semifinali di2021/2022. Davanti ad un San Siro unito per la pace in Ucraina,non vanno oltre lo 0-0 nella primadidi. Per la dodicesima volta nelle ultime diciotto partite di, la squadra di Pioli riesce a tenere la porta inviolata. Ma nel confronto casalingo, manca il gol ai rossoneri che sprecano tante occasioni, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa pochi squilli, finisce 0-0. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Ivan Perisic è stato coinvolto in sette reti contro il Milan con la maglia dell'Inter (due reti e ... Monica Bertini In studio: Mino Taveri, Daniele Massaro, Riccardo Ferri, Graziano Cesari, ...Risultato alla fine della partita è 0-0 a San Siro tra Milan e Inter, nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Il ritorno è in programma nel mese di aprile (data da confermare) e vedrà l'Inter gi ...A San Siro l'andata della semifinale di Coppa Italia finisce 0-0. Risultato che arriva dopo una partita brutta e noiosa, dove il Milan fa poco ma l'Inter ancora meno. I nerazzurri, in pratica, non ri ...