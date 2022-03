Guerra in Ucraina, il sindaco di Kiev: «Combatteremo in ogni piazza, in ogni strada» (Di mercoledì 2 marzo 2022) «Non è un segreto che l'obiettivo dei russi è la capitale dell'Ucraina». Lo ha detto ai microfoni della Cnn il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Una carriera da pugile professionista, condita da cinque titoli mondiali. Il primo cittadino della più importante città del paese ha sottolineato come si sia già visto quanti mezzi militari stiano prendendo la strada della capitale. Guerra in Ucraina, ultime notizie: Kiev pronta a difendersi «Siamo pronti - ha aggiunto - a difendere la città». Parole che arrivano in considerazione del fatto che, dopo i bombardamenti, la Guerra potrebbe spostarsi sulle strade. La situazione a Kiev vede al momento le infrastrutture ancora funzionare. Elettricità, riscaldamento ed acqua vengono normalmente ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 2 marzo 2022) «Non è un segreto che l'obiettivo dei russi è la capitale dell'». Lo ha detto ai microfoni della Cnn ildiVitali Klitschko. Una carriera da pugile professionista, condita da cinque titoli mondiali. Il primo cittadino della più importante città del paese ha sottolineato come si sia già visto quanti mezzi militari stiano prendendo ladella capitale.in, ultime notizie:pronta a difendersi «Siamo pronti - ha aggiunto - a difendere la città». Parole che arrivano in considerazione del fatto che, dopo i bombardamenti, lapotrebbe spostarsi sulle strade. La situazione avede al momento le infrastrutture ancora funzionare. Elettricità, riscaldamento ed acqua vengono normalmente ...

