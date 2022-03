GF Vip | Alex Belli com’è cambiato dopo il successo

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 2 marzo 2022)non è sempre stato così come lo conosciamo e abbiamo visto al GF Vip:il. Scopriamo com’era prima. Assoluto protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto parlare di sé per il triangolo con Delia e Soleil e per la “chimica artistica” che ha raccontato in diretta su Canale 5. Vediamonel corso del tempo.Partiamo proprio dall’inizio, da Alessandro Ga(il suo vero nome all’anagrafe). Un giovane che nasce a Parma il 22 dicembre 1982 e che fino ai suoi vent’anni vive in una cascina dove i suoi genitori si dedicano all’allevamento dei cavalli. Una vita semplice, in campagna, ...