Fiorentina-Juve 0-0 LIVE: Ikoné a centimetri dal vantaggio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo lo 0-0 tra Milan e Inter nell'altra semifinale, tocca a Juventus e Fiorentina sfidarsi nella semifinale d'andata di Coppa Italia.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo lo 0-0 tra Milan e Inter nell'altra semifinale, tocca antus esfidarsi nella semifinale d'andata di Coppa Italia....

Advertising

cmdotcom : Il manifesto della Fiesole per la coreografia di accoglienza per #Fiorentina-#Juve - _Morik92_ : Il mese di marzo sarà cruciale per il rinnovo di Paulo #Dybala. Ad oggi non risulta ancora pianificato l'incontro t… - OUTSVIDE : ma i giocatori della juve come fanno a vedere il campo se hanno le palle di ikoné e tutta la fiorentina in testa - losateresita : @David_Martigues @GianniJ08 ???????? lo sapevo che attiravo tutti i miei twitter Friends della Juve. D’altronde non si… - glbskripkbcgm : RT @glbskripkbcgm: FIORENTINA vs JUVENTUS EN VIVO ?? COPA ITALIA - SEMIFINAL LIVE LINK ?? -