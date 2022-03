Felici a 50 anni: nulla è impossibile (Di mercoledì 2 marzo 2022) È troppo tardi per amare, per ricominciare, per cambiare abitudini, per fare nuove esperienze, per conoscere nuove persone. È troppo tardi per fare tutto, se lo vogliamo, perché questa breve lista di cose potrebbe continuare all’infinito. E spesso succede che iniziamo a scrivere sul foglio immaginario della nostra mente tutte le cose che non possiamo più fare. Perché ormai abbiamo compiuto 50 anni e questa età ci ricorda tutto quello che abbiamo perso e che non possiamo più avere. Quindi se siamo sole, probabilmente, è così che resteremo fino agli ultimi giorni della nostra vita, destinate a rinunciare alla condivisione, ai rapporti e alle relazioni. E se non siamo innamorate, è certo che abbiamo perso la nostra opportunità per esserlo in tutte quelle relazioni naufragate negli anni precedenti. E se non siamo Felici, probabilmente, non ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 marzo 2022) È troppo tardi per amare, per ricominciare, per cambiare abitudini, per fare nuove esperienze, per conoscere nuove persone. È troppo tardi per fare tutto, se lo vogliamo, perché questa breve lista di cose potrebbe continuare all’infinito. E spesso succede che iniziamo a scrivere sul foglio immaginario della nostra mente tutte le cose che non possiamo più fare. Perché ormai abbiamo compiuto 50e questa età ci ricorda tutto quello che abbiamo perso e che non possiamo più avere. Quindi se siamo sole, probabilmente, è così che resteremo fino agli ultimi giorni della nostra vita, destinate a rinunciare alla condivisione, ai rapporti e alle relazioni. E se non siamo innamorate, è certo che abbiamo perso la nostra opportunità per esserlo in tutte quelle relazioni naufragate negliprecedenti. E se non siamo, probabilmente, non ...

