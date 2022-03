Crisi Inter | la squadra non segna più | può cambiare il futuro di Inzaghi

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Continua a faticare l’, che contro il Milan pareggia 0-0 e non trova ancora la via del gol: perpotrebbetutto Ennesimo risultato non utile per l’, che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Commenta per primo Lanon è finita e, anzi, se possibile l'ennesima prestazione deludente dell'ha spinto ancor più in alto l'asticella delle difficoltà da superare per Inzaghi e la sua squadra. La difficoltà in ...A Napoli capiremo se la '' è finita, ma la gara di ieri può far ben sperare, a differenza di quanto si è visto in casa. E' stata decisiva ancora una volta la mancanza di qualità là davanti ...Continua a faticare l'Inter, che contro il Milan pareggia 0-0 e non trova ancora la via del gol: per Inzaghi potrebbe cambiare tutto ...Giovanni Scaramuzzino, radiocronista di RaiSport, ha raccontato il derby di ieri sera, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, tra Milan e Inter terminato 0-0. All'indomani del ...