“Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank…”: Fedez infastidito da un dettaglio di LOL 2. Ma Matano non concorda (Di martedì 1 marzo 2022) La seconda stagione di ‘LOL – Chi Ride è Fuori’ ha debuttato il 24 Febbraio sulla piattaforma streaming di Amazon. La stagione è composta da 6 episodi, quattro dei quali hanno già aperto il sipario riscuotendo un discreto successo tra il pubblico. Per gli ultimi due episodi gli appassionati non dovranno aspettare molto: la distribuzione è prevista per il 3 Marzo. Ritorna a presentare il comedy show di Prime Video il rapper Fedez, questa volta accompagnato da Frank Matano come ‘spalla’, al posto di Mara Maionchi che aveva preso parte alla conduzione della prima stagione. Qualcosa però non è andata giù a Fedez In una recente storia sul suo profilo Instagram il conduttore ha fatto notare delle personali perplessità in merito al montaggio del programma. “Hanno messo delle nostre risate in cose per cui non ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 1 marzo 2022) La seconda stagione di ‘LOL – Chi Ride è Fuori’ ha debuttato il 24 Febbraio sulla piattaforma streaming di Amazon. La stagione è composta da 6 episodi, quattro dei quali hanno già aperto il sipario riscuotendo un discreto successo tra il pubblico. Per gli ultimi due episodi gli appassionati non dovranno aspettare molto: la distribuzione è prevista per il 3 Marzo. Ritorna a presentare il comedy show di Prime Video il rapper, questa volta accompagnato da Frankcome ‘spalla’, al posto di Mara Maionchi che aveva preso parte alla conduzione della prima stagione. Qualperò non è andata giù aIn una recente storia sul suo profilo Instagram il conduttore ha fatto notare delle personali perplessità in merito al montaggio del programma. “Hanno messo delle nostre risate in cose per cui non ...

