Ucraina, lanciare una raccolta fondi per enti certificati è il modo migliore per aiutare (Di martedì 1 marzo 2022) FONDAZIONE IL FATTO: SCOPRI QUI COME DONARE E aiutare I BAMBINI MALATI DI CANCRO A KIEV Come aiutare la popolazione Ucraina? È quanto si stanno chiedendo in molti dopo i fatti delle ultime ore. In realtà dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio, è già possibile fornire supporti concreti e verificati di diverso tipo. Consultando la pagina Aiutiamo l'Ucraina sulla piattaforma GoFundMe, si possono creare raccolte fondi che verranno gestite dai più noti enti e organizzazioni umanitarie: la Croce Rossa italiana, Cesvi, Unhcr, Caritas, Unicef e Medici Senza Frontiere. Con pochi semplici passaggi, monitorati e verificati dalla piattaforma, le donazioni arriveranno direttamente a uno di questi enti. Lo ha già fatto, da Napoli, Radio Checkpoint, che sta raccogliendo ...

