Ucraina | i colloqui di pace riprendono domani ma le speranze di un accordo sono flebili

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 marzo 2022) Potrebbero riprendere giài negoziati per lainiziati ieri a Gomel, in Bielorussia, tra le delegazioni di Russia e. Ad affermarlo è l’agenzia russa Ria Novosti: «I prossimi– scrive –previsti per il 2 marzo». Il “lancio” della Ria Novosti sul secondo round diin programma perha trovato conferma nei media ucraini che citano fonti diplomatiche di Kiev. Secondo le testate Zerkalo Nedeli e Glavkom, le stesse fonti hanno riferito alcuni delle richieste russe al tavolo dei. Si tratta in gran parte di questioni più volte sollevate da Putin anche dopo l’aggressione alla repubblica confinante. Lo scrive l’agenzia russa Rina Novosti La più importante riguarda senz’altro lo status neutrale ...