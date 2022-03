Ucraina: Draghi, 'oggi c'è più Europa, risposta pronta, ferma e unita' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "A chi dice ci vuole più Europa dico che, in realtà, quello che à cambiato oggi è che c'è più Europa. La risposta dell'Europa è stata pronta, ferma, rapida, forte e unita soprattutto. Questo è il grande cambiamento rispetto all'atteggiamento velleitario degli ultimi decenni, una cosa importantissima". Lo ha detto Maria Draghi nelle repliche in Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "A chi dice ci vuole piùdico che, in realtà, quello che à cambiatoè che c'è più. Ladell'è stata, rapida, forte esoprattutto. Questo è il grande cambiamento rispetto all'atteggiamento velleitario degli ultimi decenni, una cosa importantissima". Lo ha detto Marianelle repliche in Senato.

