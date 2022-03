Simone Zani introspettivo in “Galeotto fu il chinotto”

Advertising

SenzaBarcode : “Galeotto fu il chinotto” è il nuovo libro di Simone Zani pubblicato da Lupi Editore, disponibile in libreria e neg… - pressitalia : 'Galeotto fu il chinotto' è il nuovo libro di Simone Zani - In libreria e negli store digitali #pressitalia… - OltreleColonne : “Galeotto fu il chinotto” è il nuovo libro di Simone Zani -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Zani

Teatri Online

È sempre l'ora diWeil. Anche in Italia si continuano a pubblicare, o ripubblicare, le sue opere. La casa editrice Eleuthera propone, nel volume Incontri libertari a cura di Maurizio(...... 6 Matteo Meggiato, 5 Carl Wegner, 4 Nicola Piantella (77' Yaree Fantini), 3Ferrari (21' Nahuel Tetaz), 2 Corniel Els (47' Tomas Baravalle, 67' Corniel Els), 1 Federico(40' Thomas Gallo,...“Galeotto fu il chinotto” è il nuovo libro di Simone Zani pubblicato da Lupi Editore, disponibile in libreria e negli store digitali ...Continua a suscitare interesse la filosofa, della quale tornano in libreria saggi e testimonianze Forte in lei il rifiuto del potere, violento tradimento dell’ideale ...