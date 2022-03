Short track | Sighel | “Orgoglioso di quanto fatto a Pechino | bello gareggiare con mia sorella”

(Di martedì 1 marzo 2022) “Se prima di partire mi avessero detto che sarei tornato con due medaglie c’avrei messo la firma. Una cosa è essere competitivi sulla carta, l’altra è portare a casa le medaglie. Sonodelle mie gare, rimane il rammarico per me sui 500 metri ma mi porto tanti lati positivi di quello che ho, quel quinto posto mi rende comunque. La medaglia era vicina, puntiamo a Milano-Cortina”. Lo ha detto il due volte medagliato nello2022, Pietro, nel corso della presentazione del Festival dello Sport: “Bisognava fare attenzione col Covid, essendo la mia prima esperienza non posso confrontarla con Olimpiadi senza restrizioni. Qualcosa è mancato, ma ci siamo goduti anche tante cose belle. L’obiettivo però resta quello di ...

Advertising

Corriere : La verità di Arianna Fontana: «Ecco chi mi ha fatto cadere. Un ambiente tossico» - sportface2016 : #ShortTrack, #Sighel: 'Orgoglioso di quanto fatto a Pechino, bello gareggiare con mia sorella' - Owen19671 : RT @ItaliaTeam_it: ?? Tre settimane fa... ??? 7 febbraio 2022 ?? Arianna Fontana ?? Oro ?? Short Track – 500 metri ??? Capital Indoo… - AntoDamiano1996 : Le parole di Arianna Fontana pesano come macigni sulla validità delle nostre Federazioni sportive, imbarazzanti e o… - VcWally : Sti schifosi ?? #Fontana #bejing2022 Arianna Fontana la verità sulle liti: «Ecco chi mi ha fatto cadere e come. Shor… -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

I l tema principale riguarda la figura di Anthony Lobello , marito ed allenatore di Fontana. La valtellinese sperava in un ingresso dell'italo - americano nel gruppo della Nazionale e ricorda come fu ...Arianna Fontana dal 2006 è loitaliano . Con i tre podi di Pechino (un oro, due argenti) è diventata l'azzurra più medagliata alle Olimpiadi della nostra storia sportiva (11, una in più ...Short track, le parole di Pietro Sighel: "Orgoglioso di quanto fatto a Pechino, bello gareggiare con mia sorella" ...In un'intervista concessa al 'Corriere della Sera', la campionessa olimpica tuona nuovamente su compagni, allenatori e federazione. 'Se non mi interessasse la squadra come ...