Roma | Mourinho sorride a metà | lo Special-One in ansia per l’Atalanta

(Di martedì 1 marzo 2022) Dopo la vittoria con lo Spezia, laaffronterà sabatomaè inper un suo giocatore. Laha sconfitto domenica lo Spezia per 0-1 con il rigore realizzato da Abraham al 99?. Fabbri ha concesso il rigore per un calcio involontario di Maggiore a Zaniolo, dopo aver rivisto l’azione al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

Il giocatore può allenarsi e giocare, al momento non è previsto un intervento- Dopo la vittoria sullo Spezia e il lunedì di riposo concesso da Josè, laha ripreso ad allenarsi a Trigoria in vista del match contro l'Atalanta sotto gli occhi di Tiago Pinto. Sui campi del 'Bernardini' si è visto anche Nicolò Zaniolo col volto segnato ...... che in uno scontro con Maggiore durante Spezia -ha riportato una piccola frattura al naso. Per giunta, il gioiello giallorosso oggi si è allenato ed è a disposizione diper giocare le ...Il giocatore può allenarsi e giocare, al momento non è previsto un intervento ROMA (ITALPRESS) - Dopo la vittoria sullo Spezia e il lunedì di riposo concesso da Josè Mourinho, la Roma ha ...Nella serata del 28 Febbraio Roma Cares e la Caritas hanno donato coperte e materiale ... A questi gesti di beneficenza ha preso parte anche il mister Josè Mourinho.