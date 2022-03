Ospite d’onore per Fiorentina-Juve | rivelazione dell’ex bomber viola

Leggi su rompipallone

(Di martedì 1 marzo 2022) C’è grande attesa attorno alla seconda semifinale di Coppa Italia:ntus. Ovvero la prima partita da grandissimo ex di Dusan Vlahovic. Lui è sicuramente il più atteso, ci son molti quesiti su quale possa essere la sua accoglienza al Franchi: sarà elogiato per quello che ha compiuto con la magliao, invece, verrà criticato per il trasferimento ad uno dei più acerrimi rivali della: lantus? Staremo a vedere! Il serbo però, non è l’unico che verrà acclamato: c’è grande attesa per l’ntus, svelato l’ospito: è Batistuta! C’è lantus, Vlahovic Tutti gli occhi saranno ...