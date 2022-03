Niente Inter, trattativa in chiusura per Kessié: arriva la conferma! (Di martedì 1 marzo 2022) Non è un mistero: Kessié si è stufato del Milan, vuole decisamente cambiare aria. E lo vuole fare in un big europea. Si era parlato di un suo probabile Interesse da parte dell’altra milanese – l’Inter – ma non trovano conferma. Trova conferma invece un’altra pista molto calda: e l’ivoriano avrebbe accettato e c’è di più. Non vedrebbe l’ora di potersi trasferire e vestire i colori del suo futuro nuovo club! Kessié non va all’Inter: si chiude ma con il Barcellona, c’è la conferma! Barcelona, Kessié, Milan Kessiè è pronto a cambiare squadra: ci sono le conferme! Il Barcellona lo vuole per arricchire e rinforzare la rosa e l‘ex orobico non vede l’ora. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Sport, il quale rilancia e specifica che l’affare è praticamente in ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Non è un mistero:si è stufato del Milan, vuole decisamente cambiare aria. E lo vuole fare in un big europea. Si era parlato di un suo probabileesse da parte dell’altra milanese – l’– ma non trovano conferma. Trova conferma invece un’altra pista molto calda: e l’ivoriano avrebbe accettato e c’è di più. Non vedrebbe l’ora di potersi trasferire e vestire i colori del suo futuro nuovo club!non va all’: si chiude ma con il Barcellona, c’è laBarcelona,, Milan Kessiè è pronto a cambiare squadra: ci sono le conferme! Il Barcellona lo vuole per arricchire e rinforzare la rosa e l‘ex orobico non vede l’ora. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Sport, il quale rilancia e specifica che l’affare è praticamente in ...

